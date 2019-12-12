 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ честь Шеремета назвали сквер в Киеве

В честь Шеремета назвали сквер в Киеве

На пленарном заседании Киевского городского совета, 12 декабря, депутаты приняли решение назвать сквер в центре столицы в честь журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает Киевский городской совет.

"Имя выдающегося журналиста носить зеленая зона на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой. Соответствующий земельный участок в Шевченковском районе был избран по предварительному согласованию с близкими Шеремета", - говорится в сообщении.

Сообщается, что общественное обсуждение о присвоении скверу имени Павла Шеремета проходило с 19 марта по 19 декабря 2019 года на официальном портале КГГА. Поддержали идею 81% граждан, 19% высказались против. В общем к голосованию присоединились 113 человек.

Напомним, Шеремет погиб в результате покушения 20 июля 2016 года в центре Киева.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 декабря, 2019 четверг

больше новостей

12 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать