В честь Шеремета назвали сквер в Киеве
Об этом сообщает Киевский городской совет.
"Имя выдающегося журналиста носить зеленая зона на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой. Соответствующий земельный участок в Шевченковском районе был избран по предварительному согласованию с близкими Шеремета", - говорится в сообщении.
Сообщается, что общественное обсуждение о присвоении скверу имени Павла Шеремета проходило с 19 марта по 19 декабря 2019 года на официальном портале КГГА. Поддержали идею 81% граждан, 19% высказались против. В общем к голосованию присоединились 113 человек.
Напомним, Шеремет погиб в результате покушения 20 июля 2016 года в центре Киева.
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12 декабря на брифинге МВД была названа группа подозреваемых по делу Шеремета .
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