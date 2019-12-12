В честь Шеремета назвали сквер в Киеве

12 декабря, 2019, 19:29

На пленарном заседании Киевского городского совета, 12 декабря, депутаты приняли решение назвать сквер в центре столицы в честь журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает Киевский городской совет.

"Имя выдающегося журналиста носить зеленая зона на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой. Соответствующий земельный участок в Шевченковском районе был избран по предварительному согласованию с близкими Шеремета", - говорится в сообщении.

Сообщается, что общественное обсуждение о присвоении скверу имени Павла Шеремета проходило с 19 марта по 19 декабря 2019 года на официальном портале КГГА. Поддержали идею 81% граждан, 19% высказались против. В общем к голосованию присоединились 113 человек.

Напомним, Шеремет погиб в результате покушения 20 июля 2016 года в центре Киева.