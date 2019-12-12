Украинец пытался провезти под брюками 26 новых iPhone на $ 30 тыс.

12 декабря, 2019, 12:25

Государственная пограничная служба задержала в аэропорту "Борисполь" пассажира рейса из Дубая, который пытался провезти в Украину партию контрабандных iPhone 11

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Телефоны горе-контрабандист спрятал в брюках, закрепив их ремнем. Всего под одеждой 51-летнего украинца нашли 26 гаджетов.

Партию iPhone у нарушителя изъяли. По предварительным оценкам, она обошлась ему в $ 30000.