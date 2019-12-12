Украинец пытался провезти под брюками 26 новых iPhone на $ 30 тыс.
12 декабря, 2019, 12:25
Государственная пограничная служба задержала в аэропорту "Борисполь" пассажира рейса из Дубая, который пытался провезти в Украину партию контрабандных iPhone 11
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