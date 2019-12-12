Украина и НАТО подписали обновленную редакцию Дорожной карты сотрудничества

12 декабря, 2019, 18:34

Украина подписала обновленную редакцию Дорожной карты по оборонно-техническому сотрудничеству в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на 28-м заседании Совместной рабочей группы Украина-НАТО

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

"Во время мероприятия участники рассмотрели результаты сотрудничества с НАТО в 2019 году в сфере вооружений и реформирования национального оборонно-промышленного комплекса и определили приоритетные задачи на 2020 год. По итогам заседания стороны подписали обновленную редакцию Дорожной карты Украина-НАТО по оборонно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Сообщается, что стороны рассмотрели практические аспекты сотрудничества в рамках программ и проектов Агентства НАТО по поддержке и поставкам, Агентства НАТО по связи и информации, а также групп Конференции национальных директоров по вооружению.