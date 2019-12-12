Украина может подписать соглашение с МВФ в начале следующего года, - глава НБУ

12 декабря, 2019, 15:31

Национальный банк Украины ожидает, что Украина сможет получить одобрение новой программы с Международным валютным фондом в начале 2020 года

Об этом на брифинге сообщил председатель НБУ Яков Смолий, передает Радио Свобода.

"Мы не ожидаем в этом году решения о подписании программы, этого не будет. Но согласно графику, когда может состояться заседание, это может быть в первом квартале следующего года", - сказал Смелый.

По его словам, остались незначительные технические моменты.

"Я обозначил бы несколько из них - это принятие закона о невозможности возвращения банков на рынок, если они находятся на стадии ликвидации в Фонде гарантирования вкладов физических лиц... Второе - создание единых юрлиц налоговой и таможенной службы, эти законопроекты внесены Кабмином в Верховную Раду . А также вопросы, которые плодотворно обсуждались, - это законопроект об обороте земель сельского назначения", - рассказал Смелый