Украина может подписать соглашение с МВФ в начале следующего года, - глава НБУ
Об этом на брифинге сообщил председатель НБУ Яков Смолий, передает Радио Свобода.
"Мы не ожидаем в этом году решения о подписании программы, этого не будет. Но согласно графику, когда может состояться заседание, это может быть в первом квартале следующего года", - сказал Смелый.
По его словам, остались незначительные технические моменты.
"Я обозначил бы несколько из них - это принятие закона о невозможности возвращения банков на рынок, если они находятся на стадии ликвидации в Фонде гарантирования вкладов физических лиц... Второе - создание единых юрлиц налоговой и таможенной службы, эти законопроекты внесены Кабмином в Верховную Раду . А также вопросы, которые плодотворно обсуждались, - это законопроект об обороте земель сельского назначения", - рассказал Смелый
- Напомним, 8 декабря директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о достижении соглашения о новой программе поддержки Украины объемом $5,5 млрд в течение трех лет. Программа расширенного финансирования (EFF) должна быть утверждена советом директоров МВФ.
- В конце октября глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк Украины ожидает, что Украина подпишет соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) до конца 2019 года. При этом прогноз НБУ по размеру международных резервов Украины предусматривал получение первого транша от МВФ в 2019 году.
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