У главы Меджлиса крымских татар Чубарова в Румынии изъяли паспорт и задержали на несколько часов
Об этом Рефат Чубаров сообщил в Facebook.
"Не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии. Сегодня при прилете в Бухарест и прохождении пограничного контроля румынские пограничники изъяли у меня паспорт и 3,5 часа без объяснения причин удерживали меня в трансферной зоне аэропорта. И это при том, что целью моего и моих коллег визита в Румынию является запланированные на сегодня встречи с государственным секретарем министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму и милитаризации полуострова и Черного моря ", - написал Чубаров.
Глава Меджлиса крымских татар отметил, что его отпустили только после вмешательства посла Украины в Румынии и что украинская дипмиссия обратится к румынским государственным органам по поводу инцидента.
"Немедленное вмешательство в ситуацию посла Украины в Румынии Александра Банькова и консула посольства Украины в Румынии Павла Некрасова позволили через 3,5 часа ожидания разрешить ситуацию и около 7:00 утра я уже был в отеле, чтобы в 9:30 начать выполнять программу пребывания. Понятно, что то, что случилось, будет предметом обращения посольства Украины в Румынии в компетентные органы Румынии с целью получить четкие объяснения причин моего задержания ", - добавил Чубаров.
- Напомним, ранее Рефат Чубаров выступил с инициативой проведения мирного марша в Крыму - международной ненасильственной акции "Мир - против насилия и оккупации. Марш достоинства".
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