Съездил к родственникам: СБУ разоблачила факт вербовки спецслужбами РФ украинского военнослужащего

12 декабря, 2019, 14:54

Представители ФСБ заставили украинского военнослужащего предоставить письменное согласие на негласное сотрудничество. Для этого они использовали психологическое давление и угрозы в адрес родных задержанного

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Военнослужащий одного из подразделений, дислоцированных в районе проведения операции объединенных сил периодически посещал своих близких родственников на территории РФ. После очередного пересечения государственной границы мужчина попал в поле зрения спецслужб РФ ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по замыслу "кураторов" мужчина должен был собирать и передавать сведения о количестве личного состава, вооружении и военной техники украинских подразделений. Представителей ФСБ прежде всего интересовала информация о радиолокационных станциях, в частности ее возможности по выявлению воздушных целей и отслеживания полетов военной авиации ВС РФ.

Военнослужащий обратился в СБУ и рассказал обо всех обстоятельствах своей вербовки и полученном поручении.

Отмечается, что суд освободил его от уголовной ответственности, так как гражданин Украины не выполнил преступной задачи иностранных спецслужб и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с российскими спецслужбами.