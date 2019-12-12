Съездил к родственникам: СБУ разоблачила факт вербовки спецслужбами РФ украинского военнослужащего
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Военнослужащий одного из подразделений, дислоцированных в районе проведения операции объединенных сил периодически посещал своих близких родственников на территории РФ. После очередного пересечения государственной границы мужчина попал в поле зрения спецслужб РФ ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по замыслу "кураторов" мужчина должен был собирать и передавать сведения о количестве личного состава, вооружении и военной техники украинских подразделений. Представителей ФСБ прежде всего интересовала информация о радиолокационных станциях, в частности ее возможности по выявлению воздушных целей и отслеживания полетов военной авиации ВС РФ.
Военнослужащий обратился в СБУ и рассказал обо всех обстоятельствах своей вербовки и полученном поручении.
Отмечается, что суд освободил его от уголовной ответственности, так как гражданин Украины не выполнил преступной задачи иностранных спецслужб и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с российскими спецслужбами.
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