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Espreso.tvОбществоСБУ провела обыски в "Энергоатоме"

СБУ провела обыски в "Энергоатоме"


фото: ssu.gov.ua
Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры 11 декабря провели обыски на госпредприятии "Энергоатом" для проверки факта закупки оборудования для АЭС по завышенным ценам

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в Facebook.

Отмечается, что обыски также провели по месту работы и жительства должностных лиц "Энергоатома", которые могут быть причастны к закупке оборудования и монтажных работ для некоторых АЭС Украины по завышенным ценам.

"По версии следствия, в 2017-2018 годах некоторые коммерческие структуры поставили специализированные клапаны на общую сумму почти 40 млн грн, предварительно приобретя их у производителей по цене в четыре раза меньше.

С целью искусственного завышения стоимости продукции были изготовлены псевдодоговоры купли-продажи, бухгалтерская и налоговая отчетность, использована цепь предприятий "транзитеров", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование.

 

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