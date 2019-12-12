СБУ провела обыски в "Энергоатоме"
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в Facebook.
Отмечается, что обыски также провели по месту работы и жительства должностных лиц "Энергоатома", которые могут быть причастны к закупке оборудования и монтажных работ для некоторых АЭС Украины по завышенным ценам.
"По версии следствия, в 2017-2018 годах некоторые коммерческие структуры поставили специализированные клапаны на общую сумму почти 40 млн грн, предварительно приобретя их у производителей по цене в четыре раза меньше.
С целью искусственного завышения стоимости продукции были изготовлены псевдодоговоры купли-продажи, бухгалтерская и налоговая отчетность, использована цепь предприятий "транзитеров", - говорится в сообщении.
Продолжается досудебное расследование.
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