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Espreso.tvОбществоРоссийский телеканал не будет возвращать в эфир сериал "Слуга народа"

Российский телеканал не будет возвращать в эфир сериал "Слуга народа"

Российский телеканал ТНТ не собирается возвращать в эфир телесериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским

Об этом заявил глава холдинга Газпром медиа Дмитрий Чернышенко, сообщает ТАСС.

"Зачем в эфир? Он изначально покупался для платной платформы", - сказал Чернышенко.

При этом он выразил уверенность, что аудитория канала не обидится, так как это был "маркетинговый ход".

О том, что ТНТ начинает показ "Слуги нарда", стало известно 10 декабря.

Однако через день ТНТ с мяу с эфира сериал.

По словам представителя телеканала, канал изначально не планировал показывать более трех эпизодов, а полностью сезон "предназначался для показа только на платформе Premier".

Кроме того, ТНТ решил вырезать шутку о президенте России Владимире Путине из первого эпизода сериала.

В Кремле заявили, что Путин не смотрел и не собирается смотреть этот сериал.

В Студии Квартал 95, которая сняла "Слугу народа", объяснили, что контракт заключила шведская компания Eccho Rights, которая с 2012 года является дистрибьютором продукции Квартала.

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