Россия высылает двух немецких дипломатов
Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
Кроме этого в российское Министерство иностранных дел вызвали посла Германии Гезу Андреаса фон Гайри.
Ему был выражен протест в связи с решением правительства Германии объявить двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата.
"В связи с этим, руководствуясь принципом взаимности и статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, российская сторона в порядке ответа приняла решение об объявлении "persona non grata" двух сотрудников посольства ФРГ в России", - заявили в МИД РФ.
Ведомство дало дипломатам семь дней на то, чтобы покинуть территорию России.
Напомним, 4 декабря Германия выслала двух сотрудников посольства России в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Генпрокуратура ФРГ заявила, что у нее достаточно фактических доказательств причастности госорганов РФ или Чечне к убийству гражданина Грузии.
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