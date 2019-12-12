Россия высылает двух немецких дипломатов

12 декабря, 2019, 10:54

Российская Федерация объявила персонами нон грата двух сотрудников немецкого посольства в России в знак протеста из-за высылки сотрудников российского посольства в Берлине

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Кроме этого в российское Министерство иностранных дел вызвали посла Германии Гезу Андреаса фон Гайри.

Ему был выражен протест в связи с решением правительства Германии объявить двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата.

"В связи с этим, руководствуясь принципом взаимности и статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, российская сторона в порядке ответа приняла решение об объявлении "persona non grata" двух сотрудников посольства ФРГ в России", - заявили в МИД РФ.

Ведомство дало дипломатам семь дней на то, чтобы покинуть территорию России.

Напомним, 4 декабря Германия выслала двух сотрудников посольства России в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Генпрокуратура ФРГ заявила, что у нее достаточно фактических доказательств причастности госорганов РФ или Чечне к убийству гражданина Грузии.