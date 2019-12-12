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Espreso.tvОбществоРада создала очередное ВСК для расследования убийства Гандзюк и нападений на гражданских активистов

Рада создала очередное ВСК для расследования убийства Гандзюк и нападений на гражданских активистов


фото: rada.gov.ua
В четверг, 12 декабря, Верховная Рада поддержала проект постановления №2302 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов"

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Образовать Временную следственную комиссию Верховной Рады для осуществления парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов. Целью Временной следственной комиссии является проверка сведений и выяснение состояния расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов" , - говорится в постановлении.

Отмечается, что за документ проголосовали 347 нардепов.

Сообщается, что главой Временной следственной комиссии избрали народного депутата Украины Василива Игоря Владимировича (фракция политической партии "Слуга народа"), а его заместителем - народного депутата Украины Бобровскую Соломию Анатольевну (фракция политической партии "Голос").

Срок деятельности ВСК - один год. При этом комиссия за пол года после ее образования должна подать в Раду отчет о проделанной работе.

В ВР VIII созыва действовала временная следственная комиссия по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Она была образована 6 ноября 2018. В феврале 2019-го депутаты продолжили ее работу еще на три месяца.

 

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