Рада создала очередное ВСК для расследования убийства Гандзюк и нападений на гражданских активистов
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Образовать Временную следственную комиссию Верховной Рады для осуществления парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов. Целью Временной следственной комиссии является проверка сведений и выяснение состояния расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов" , - говорится в постановлении.
Отмечается, что за документ проголосовали 347 нардепов.
Сообщается, что главой Временной следственной комиссии избрали народного депутата Украины Василива Игоря Владимировича (фракция политической партии "Слуга народа"), а его заместителем - народного депутата Украины Бобровскую Соломию Анатольевну (фракция политической партии "Голос").
Срок деятельности ВСК - один год. При этом комиссия за пол года после ее образования должна подать в Раду отчет о проделанной работе.
В ВР VIII созыва действовала временная следственная комиссия по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Она была образована 6 ноября 2018. В феврале 2019-го депутаты продолжили ее работу еще на три месяца.
- Напомним, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с главой Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и главой Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- Позже Мангеру изменили подозрение из заказу заказного убийства на заказ избиения.
- Пять исполнителей нападения на Гандзюк приговорили к срокам от 3 до 6,5 лет заключения.
- Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разоблачение и наказание всех заказчиков преступления.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно