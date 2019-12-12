"Украинские депутаты никогда такого не поддержат": Княжицкий о законопроекте Бужанского об отмене языкового закона
Об этом Княжицкий написал в Facebook.
"Депутат Бужанский зарегистрировал законпроект об отмене языкового закона ... Очевидно, ни украинские депутаты, ни украинский народ никогда такого законопроекта не поддержат", - написал Княжицкий.
Народный депутат от "Европейской солидарности" назвал подобные инициативы попытками получить популярность у врагов Украины, а также попыткой "хайпануть".
"Это некоторые депутаты хотят себе получить таким образом дешевую популярность перед их заказчиками из России или из других стран, которые враждебны к Украине или к украинскому народу, поэтому я серьезно к этому не отношусь, а отношусь с юмором. Есть серьезные политики, которые вносят законы, которые голосуются, а есть политики, которые, так сказать, хайпуют, делают все для собственного пиара, что не имеет никаких последствий, но привлекает большое внимание от медиа ", - добавил Княжицкий.
- Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что внес законопроект об отмене закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно