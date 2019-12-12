 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Украинские депутаты никогда такого не поддержат": Княжицкий о законопроекте Бужанского об отмене языкового закона

"Украинские депутаты никогда такого не поддержат": Княжицкий о законопроекте Бужанского об отмене языкового закона


фото: eurosolidarity
Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявил, что законопроект нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского об отмене закона о функционировании украинского языка как государственного не поддержит ни Верховная Рада, ни украинское общество

Об этом Княжицкий написал в Facebook.

"Депутат Бужанский зарегистрировал законпроект об отмене языкового закона ... Очевидно, ни украинские депутаты, ни украинский народ никогда такого законопроекта не поддержат", - написал Княжицкий.

Народный депутат от "Европейской солидарности" назвал подобные инициативы попытками получить популярность у врагов Украины, а также попыткой "хайпануть".

"Это некоторые депутаты хотят себе получить таким образом дешевую популярность перед их заказчиками из России или из других стран, которые враждебны к Украине или к украинскому народу, поэтому я серьезно к этому не отношусь, а отношусь с юмором. Есть серьезные политики, которые вносят законы, которые голосуются, а есть политики, которые, так сказать, хайпуют, делают все для собственного пиара, что не имеет никаких последствий, но привлекает большое внимание от медиа ", - добавил Княжицкий.

  • Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что внес законопроект об отмене закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 декабря, 2019 четверг

больше новостей

12 декабря, 2019 четверг

11 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать