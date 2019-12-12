"Украинские депутаты никогда такого не поддержат": Княжицкий о законопроекте Бужанского об отмене языкового закона

12 декабря, 2019, 14:39

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявил, что законопроект нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского об отмене закона о функционировании украинского языка как государственного не поддержит ни Верховная Рада, ни украинское общество

Об этом Княжицкий написал в Facebook.

"Депутат Бужанский зарегистрировал законпроект об отмене языкового закона ... Очевидно, ни украинские депутаты, ни украинский народ никогда такого законопроекта не поддержат", - написал Княжицкий.

Народный депутат от "Европейской солидарности" назвал подобные инициативы попытками получить популярность у врагов Украины, а также попыткой "хайпануть".

"Это некоторые депутаты хотят себе получить таким образом дешевую популярность перед их заказчиками из России или из других стран, которые враждебны к Украине или к украинскому народу, поэтому я серьезно к этому не отношусь, а отношусь с юмором. Есть серьезные политики, которые вносят законы, которые голосуются, а есть политики, которые, так сказать, хайпуют, делают все для собственного пиара, что не имеет никаких последствий, но привлекает большое внимание от медиа ", - добавил Княжицкий.