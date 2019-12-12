"Русский след в убийстве Шеремета вынесен за скобки", - украинцы в соцсетях комментируют заявление МВД о группе подозреваемых

12 декабря, 2019, 19:11

Украинцы в социальных сетях активно обсуждают брифинг МВД, на котором было объявлено о разоблачении группы людей, которых подозревают в убийстве Павла Шеремета

Об этом передает Еспресо.TV .

Как пишет юрист Анна Маляр: "Павел Шеремет был очень деликатным и взвешенным в своих высказываниях и честно говорил, что он гражданин другой страны. Известным он был при жизни, давайте честно, далеко не каждому украинцу.То есть, как его убийство должно было привести к дестабилизации?"

Волонтер Ольга Гальченко не понимает, почему следствие считает, что Шеремета убили из-за якобы защиты интересов арийской расы.

"Трудно поверить, что известные волонтеры, добровольцы пошли за бабло на заказное убийство", - пишет активист Анатолий Шара.

"Русский след в этом убийстве вынесен за скобки", - напоминает о слабых местах в версии следствия журналстика Лариса Волошина.

"Для большей драматургии Зе мог бы объявить об отставке Авакова прямо на прессухе. Это была бы Бимба. Потому что нельзя втягивать главного режиссера в так плохо поставленный спектакль", - заметил журналист Роман Кульчинский.

"Напомню, что НИКАКОЙ дестабилизации после смерти Павла не было", - удивляется версии следствия журналист Егор Чечеринда.

"Мне очень жаль, что столько людей сейчас несут полную ахинею", - пишет антикоррупционный активист Александр Леменов.

Журналист Сергей Руденко спрашивает, что делал на брифинге в МВД президент Владимир Зеленский.