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Espreso.tvОбщество"Русский след в убийстве Шеремета вынесен за скобки", - украинцы в соцсетях комментируют заявление МВД о группе подозреваемых

"Русский след в убийстве Шеремета вынесен за скобки", - украинцы в соцсетях комментируют заявление МВД о группе подозреваемых

Украинцы в социальных сетях активно обсуждают брифинг МВД, на котором было объявлено о разоблачении группы людей, которых подозревают в убийстве Павла Шеремета

Об этом передает Еспресо.TV .

Как пишет юрист Анна Маляр: "Павел Шеремет был очень деликатным и взвешенным в своих высказываниях и честно говорил, что он гражданин другой страны. Известным он был при жизни, давайте честно, далеко не каждому украинцу.То есть, как его убийство должно было привести к дестабилизации?"

Волонтер Ольга Гальченко не понимает, почему следствие считает, что Шеремета убили из-за якобы защиты интересов арийской расы.

"Трудно поверить, что известные волонтеры, добровольцы пошли за бабло на заказное убийство", - пишет активист Анатолий Шара.

"Русский след в этом убийстве вынесен за скобки", - напоминает о слабых местах в версии следствия журналстика Лариса Волошина.

"Для большей драматургии Зе мог бы объявить об отставке Авакова прямо на прессухе. Это была бы Бимба. Потому что нельзя втягивать главного режиссера в так плохо поставленный спектакль", - заметил журналист Роман Кульчинский.

"Напомню, что НИКАКОЙ дестабилизации после смерти Павла не было", - удивляется версии следствия журналист Егор Чечеринда.

"Мне очень жаль, что столько людей сейчас несут полную ахинею", - пишет антикоррупционный активист Александр Леменов.

Журналист Сергей Руденко спрашивает, что делал на брифинге в МВД президент Владимир Зеленский.

  • 12 декабря Национальная полиция провела задержания подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
  • Национальная полиция назвала группу людей, которая по их версии, подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета.
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