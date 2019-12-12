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Espreso.tvОбщество"Не соответствует Конституции, подрывает суверенитет": Вакарчук о продлении "особого статуса" ОРДЛО

"Не соответствует Конституции, подрывает суверенитет": Вакарчук о продлении "особого статуса" ОРДЛО


фото: goloszmin.org
Народный депутат, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО не соответствует Конституции Украины и подрывает национальный суверенитет

Об этом Вакарчук заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

"Продолжение закона, который не соответствует Конституции, в котором записаны для Украины очень опасные нормы, который на самом деле подрывает украинский национальный сувернитет. Одни говорили: "Мы готовы голосовать за этот закон, потому что если кто-то обещал, то пусть так будет для переговоров, он все равно ничего не решает". Скажите, депутаты избирались на выборы народом для того, чтобы голосовать в зале за законы, которые ничего не решают?"- сказал Вакарчук.

Нардеп отметил, что, несмотря на демонстрацию Украины доброй воли к предстоящим переговорам, Россия не прекращает обстрелы на линии разграничения.

"Мы демонстрируем эту добрую волю уже который год, а не происходит главного - прекращение огня", - сказал Вакарчук.

Нардеп объяснил, что его политсила выступает за мирный план по первоочередным длительным прекращением огня.

"Мы, партия "Голос", категорически против этого. Единственный действенный мирный план должен начинаться с одного - длительного всеобъемлющего прекращения огня. И это должно быть ли не на один день. Год должны не стрелять", - отметил Вакарчук.

  • Напомним, 12 декабря Верховная Рада продлила на год действие закона о "особый статус" ОРДЛО.
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