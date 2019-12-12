"Народный фронт" требует прекратить шабаш российской агентуры, которая свободно приезжает в Киев
12 декабря, 2019, 16:15
Не существует никаких оправданий для беспрепятственного появления в Киеве представителей промосковского агентурного и пропагандистского канала "Звезда"
Это почти то же, что свободный приезд в Киев агентов ФСБ, ГРУ или управляемых ими убийц, виновных в гибели наших граждан и оккупации, пишет пресс-служба.
Это не способствует миру, а подрывает положение. Прибывшие лица и их покровители не имеют ничего общего ни с журналистикой, ни со свободой слова.
Это - информационные террористы. Реакция наших сил безопасности должна быть соответствующей.
Призываем руководство государства вмешаться, чтобы прекратить этот шабаш и остановить будущие подобные провокации.
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