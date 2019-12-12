 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Народный фронт" требует прекратить шабаш российской агентуры, которая свободно приезжает в Киев

"Народный фронт" требует прекратить шабаш российской агентуры, которая свободно приезжает в Киев

Не существует никаких оправданий для беспрепятственного появления в Киеве представителей промосковского агентурного и пропагандистского канала "Звезда"

Это почти то же, что свободный приезд в Киев агентов ФСБ, ГРУ или управляемых ими убийц, виновных в гибели наших граждан и оккупации, пишет пресс-служба.

Это не способствует миру, а подрывает положение. Прибывшие лица и их покровители не имеют ничего общего ни с журналистикой, ни со свободой слова.

Это - информационные террористы. Реакция наших сил безопасности должна быть соответствующей.

Призываем руководство государства вмешаться, чтобы прекратить этот шабаш и остановить будущие подобные провокации.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 декабря, 2019 четверг

больше новостей

12 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать