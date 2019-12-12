"Дискредитация добровольцев или просто хотят назначить крайних", - Киян прокомментировал обвинение его жены в убийстве Шеремета

12 декабря, 2019, 22:18

Петр Киян дал комментарий о подозрении своей жены Юлии Кузьменко в убийстве Павла Шеремета

Петр Киян дал комментарий об убийстве Павла Шеремета в программе Виталия Портникова "Политклуб", передает Еспресо.TV.

"Меня зовут Киян Петр, псевдо - "Электрик", - начал волонтер.

"Я являюсь гражданским мужем Юлии Кузьменко, которая на данный момент, также, насколько я понимаю по сообщениям СМИ, является задержанной. В нашем доме продолжаются обыски по данному делу", - комментирует Киян.

Петр уверяет, что не понимает, какое они с женой могут иметь отношение к делу, каким вообще образом можно их с этим делом связать.

Юлия Кузьменко

Он уточнил, что не является задержанным, как сообщают некоторые СМИ.

"Ни меня, ни мою жену на допрос не вызывали, никаких повесток, сообщений нам не вручали. И все, что сегодня происходит, это для нас является совершенно дикой новостью. Мы не понимаем, почему это происходит с нами, и какое мы вообще можем иметь отношение к этому делу, поэтому у меня большая просьба к украинцам, к сознательным украинцам, ко всем патриотам обратить внимание на это дело, потому что это просто крик души", - сказал Киян.

"Жена моя 20 лет оперировала детей, она кардиохирург, завотделением. 20 лет она оперировала младенцев. Последние 6 лет, начиная с Майдана, она волонтер. Из каждой своей заработной платы она тратила средства на армию, на детей, на помощь фронту, на помощь добровольцам и армии в целом. И сегодня с нами устраивают какую-то расправу", - рассказывает волонтер.

Также Киян добавляет, что после совместного брифинга президента, генпрокурора и министра внутренних дел не имел еще никаких контактов с правоохранителями.

"Мне никто не звонил, не имел никаких контактов. Я буду завтра в Киеве, буду брать юристов и советоваться, я пока не понимаю, что мне в этой ситуации делать, в каком правовом статусе здесь нахожусь", - добавляет волонтер.

Он подчеркивает непохожесть своей жены с подозреваемым на видео: "Обратите внимание на видео, которое они публикуют по телевидению и обратите внимание на конституцию моей жены, на конституцию ее тела, там совершенно разные люди!"

"Это пока будут мои собственные догадки, которые не будут опираться на какие-то факты. Это дискредитация добровольческого движения, или это дискредитация волонтерского движения, или это вообще просто патриотического движения в Украине? Или может они просто хотят назначить крайних и подобрали, как они говорят, похожих, подобрали по видео, тех с кем можно что-то слепить", - предполагает Киян.