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Espreso.tvСпорт"Динамо" - "Лугано": что нужно киевлянам для выхода в плей-офф Лиги Европы

"Динамо" - "Лугано": что нужно киевлянам для выхода в плей-офф Лиги Европы


фото: facebook
В решающем матче группового раунда Лиги Европы "Динамо" необходимо побеждать швейцарский "Лугано" с разницей в два мяча, чтобы гарантировать себе выход в 1/16 финала

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Перед заключительным туром группового раунда Лиги Европы "Динамо" имеет 6 очков и занимает третье место в турнирной таблице квартета B. Лидирует с 9 пунктами датский "Копенгаген", у шведского "Мальме" 8 баллов и второе место, швейцарский "Лугано" с 2 очками занимает вторую позицию и не имеет шансов на выход в 1/16 финала.

Несмотря на третью позицию, которая не дает возможности выхода в плей-офф, "Динамо" сохраняет возможность выйти в следующую стадию турнира. В заключительном матче группового раунда, киевляне встречаются дома с "Лугано", а "Копенгаген" на своем поле будет бороться с "Мальме" за первое место в квартете В.

Победа "Динамо" с разницей в два мяча над "Лугано" гарантирует киевлянам выход в плей-офф, независимо от результата встречи "Копенгаген" - "Мальме".

Если "Динамо" победит швейцарцев с разницей в один мяч, то параллельный матч группы будет иметь для киевлян решающее значение. Для выхода в 1/16 финала понадобится поражение "Мальме" или победа шведов над "Копенгагеном" с разницей в два мяча.

Ничья в матче соперников тоже обеспечит киевскому "Динамо" выход в плей-офф, независимо от того, с каким счетом оно победит швейцарцев.

Поражение или ничья украинского клуба во встрече с "Лугано" означает вылет "Динамо" из Лиги Европы.

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