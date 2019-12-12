"Долг Януковича": Верховный суд Британии закончил слушание дела
Об этом сообщает "Голос Америки".
"Верховный суд рассматривал доводы российской стороны, представленной финансовой компанией The Law Debenture Trust Corporation plc, которая доказывала, что Украина не имеет законных аргументов против возвращения одолженных денег", - говорится в сообщении.
По результатам слушаний, которые проходили с 9 по 12 декабря, решение ожидается в первой половине 2020 года.
Отмечается, что юристы от имени Украины доказывают, что Россия нанесла удар платежеспособности Украины, захватив в 2014 году Крым и нанеся огромные разрушения и потери войной на Донбассе, которая продолжается до сих пор.
Напомним, в конце 2013 года президент РФ Владимир Путин и в то время президент Украины Виктор Янукович договорились о кредите от России в размере $15 млрд путем покупки украинских облигаций. Россия успела выкупить облигации на $3 млрд. После падения режима Януковича Украина предлагала России реструктуризацию долга, однако россияне подали иск против Украины в Высокий суд Лондона о взыскании денег.
- Украина в свою защиту назвала соглашение Путина-Януковича незаконным и не подлежащим принудительному исполнению. В возражении речь идет о нарушении внутреннего законодательства и нормативных процедур при выпуске еврооблигаций, давлении со стороны РФ с целью не допустить Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, указаны доказательства военного вторжения России в Крым, дестабилизация Россией ситуации на востоке Украины и поддержка в регионе военных действий.
- 29 марта 2017 года Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить долг, но позволил подать апелляцию и приостановил свое решение.
- Апелляционный суд решил, что суд первой инстанции ошибочно не принял во внимание утверждение Украины о том, что предоставление $3 млрд было частью политики Кремля и должно рассматриваться как политическая взятка. Соответственно, апелляционный суд постановил продолжить рассмотрение дела по полной процедуре.
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