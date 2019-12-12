"Долг Януковича": Верховный суд Британии закончил слушание дела

12 декабря, 2019, 19:42

Верховный суд Великобритании закончил четырехдневные слушания дела по невозврату Украиной "долга Януковича" перед Россией на $3 млрд

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Верховный суд рассматривал доводы российской стороны, представленной финансовой компанией The Law Debenture Trust Corporation plc, которая доказывала, что Украина не имеет законных аргументов против возвращения одолженных денег", - говорится в сообщении.

По результатам слушаний, которые проходили с 9 по 12 декабря, решение ожидается в первой половине 2020 года.

Отмечается, что юристы от имени Украины доказывают, что Россия нанесла удар платежеспособности Украины, захватив в 2014 году Крым и нанеся огромные разрушения и потери войной на Донбассе, которая продолжается до сих пор.

Напомним, в конце 2013 года президент РФ Владимир Путин и в то время президент Украины Виктор Янукович договорились о кредите от России в размере $15 млрд путем покупки украинских облигаций. Россия успела выкупить облигации на $3 млрд. После падения режима Януковича Украина предлагала России реструктуризацию долга, однако россияне подали иск против Украины в Высокий суд Лондона о взыскании денег.