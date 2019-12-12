"Батькивщину" спонсируют безработные, студенты и кассиры, - Bihus.info

12 декабря, 2019, 16:39

Об этом сообщает в своем расследовании Bihus.info.

"Крупные суммы на счета партии регулярно вносят подставные физлица и компании с признаками фиктивности. Реального спонсора политсила при этом не показывает, делая вид, что существует именно благодаря этим самым непрозрачным пожертвованиям", - говорится в сообщении.

Таким образом партия обходит Закон, которым установлены существенные ограничения по финансированию политсил в стране и обязательства показывать все поступления и расходы.

Один из первых в списке - Александр Стецюк из села Дмитрушки Уманского района. Александр - сын главной специалистки отдела образования, молодежи и спорта Уманской райгосадминистрации Людмилы Стецюк. Совокупный доход семьи, который состоит из двух зарплат и двух пенсий родителей, не дотягивал до 240 тыс. грн, однако это не помешало юноше перечислить почти 1,5 млн для партии Тимошенко.

"Сама Людмила Стецюк не объяснила откуда такие деньги у 21-летнего сына. Девушка Александра Стецюка Алина Качур пополнила счет "Батькивщины" на 1,45 млн. 20-летняя студентка объяснила, что "просто хранила, накапливала и перечислила" деньги партии. В один день с Александром Стецюком и Алиной Качур внесли деньги также Ирина Погуляйко и Анна Крыжановская. Обе - по полтора миллиона. Ирина и Анна - подруги Алины, все три девушки сейчас студентки факультета социальной работы Уманского гуманитарно-педагогического колледжа Шевченко", - говорится в по видомленни.

Столько же "Батькивщине" перечислила подруга Алины Качур Лилия Кизлик из Краматорска, которая работает официанткой в одной из местных пиццерий.

Сестры Анна Запорожец и Ольга Калашник из села Сушковка Уманского района перечислили по полмиллиона. Мать девушек говорит, что не знает, кто мог дать такие сведения, потому что у студентки из села таких денег нет.

Ряд спонсоров политсилы Юлии Тимошенко подтвердили Bihus.info, что действительно перечисляли деньги, однако объяснить откуда у них такие кругленькие суммы - не смогли.