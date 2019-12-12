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Espreso.tvМирПродолжение франшизы: "Матрица-4" выйдет в кинотеатрах в мае 2021 года

Продолжение франшизы: "Матрица-4" выйдет в кинотеатрах в мае 2021 года

Режиссером новой картины, которая выйдет в прокат 21 мая 2021 года, станет Лана Вачовски

Об этом сообщает The Hollywood Reporter .

Главные роли в новом фильме Вачовски снова сыграют Киану Ривз (Нео) и Кэри-Энн Мосс (Тринити). В картине также снимутся Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик и Нил Патрик Харрис.

  • Слухи о съемках новой части фильма начали распространяться еще в мае 2019 года, когда дублер Киану Ривза в трех частях "Матрицы" и режиссер Чад Стахельськи рассказал о планах Вачовски.
  • Позже, в августе, Warner Brothers подтвердили эту информацию.
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