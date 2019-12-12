Правительство открыло реестры акцизных марок на алкоголь и табачные изделия
12 декабря, 2019, 16:58
Реестр выданных производителям и импортерам алкоголя и табачных изделий марок акцизного налога будет размещен в открытом режиме на сайте Государственной налоговой службы
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.
Правительство приняло решение об открытии реестра марок акцизного налога, выданных производителям и импортерам алкоголя и табачных изделий 11 декабря.
"Отныне реестр выданных производителям и импортерам алкогольных напитков и табачных изделий марок акцизного налога будет в открытом режиме размещаться на веб-портале Государственной налоговой службы", - сказано в сообщении.
В реестре будут указаны реквизиты акцизной марки, а также название производителя или импортера, которому была выдана марка и дата производства марки.
В ГНС считают, что этот шаг значительно облегчит борьбу с незаконным оборотом подакцизных товаров.
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