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Espreso.tvОбществоПравительство открыло реестры акцизных марок на алкоголь и табачные изделия

Правительство открыло реестры акцизных марок на алкоголь и табачные изделия


фото: 20minut.ua
Реестр выданных производителям и импортерам алкоголя и табачных изделий марок акцизного налога будет размещен в открытом режиме на сайте Государственной налоговой службы

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

Правительство приняло решение об открытии реестра марок акцизного налога, выданных производителям и импортерам алкоголя и табачных изделий 11 декабря.

"Отныне реестр выданных производителям и импортерам алкогольных напитков и табачных изделий марок акцизного налога будет в открытом режиме размещаться на веб-портале Государственной налоговой службы", - сказано в сообщении.

В реестре будут указаны реквизиты акцизной марки, а также название производителя или импортера, которому была выдана марка и дата производства марки.

В ГНС считают, что этот шаг значительно облегчит борьбу с незаконным оборотом подакцизных товаров.

 

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