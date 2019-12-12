Пожар на российском авианосце: уже 12 пострадавших, еще 3-х ищут

12 декабря, 2019, 17:21

В России до сих пор не смогли потушить пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", количество пострадавших увеличилось до 12, а судьба трех человек остается неизвестной

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные подразделение медицины катастроф РФ.

"Всего в больницы доставлены 12 пострадавших, 10 из них были спасены в ходе тушения пожара. Состояние одного оценивается как тяжелое. Большинство получили отравление продуктами горения".

Судьба трех человек по-прежнему остается неизвестной.

Напомним, 12 декабря в трюме первого энергоотсека крейсера "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание при выполнении огневых работ.

Ранее сообщалось, что огонь охватил не менее 600 квадратных метров судна. Горит дизельное топливо. На момент пожара на корабле находилось более 400 человек, их эвакуировали.