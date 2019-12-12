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Espreso.tvМирПожар на авианосце "Адмирал Кузнецов": огонь охватил 600 кв м, возросло число пострадавших

Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов": огонь охватил 600 кв м, возросло число пострадавших


фото: ria.ru
На российском авианосном крейсере "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте, площадь пожара выросла до 600 кв.м

Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Площадь возгорания на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" достигла 600 квадратных метров. Это не окончательные данные, площадь пожара уточняется, на месте идет очень густой дым. Пожарные работают по второму номеру (ранг сложности пожара)", - сообщил источник.

Кроме того, количество пострадавших возросло до шести человек.

"Идет борьба за живучесть корабля", - заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

 

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