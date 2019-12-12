Потенциальные соперники Ломаченко устроили дуэль взглядов перед чемпионским боем
12 декабря, 2019, 14:23
Американец Теофимо Лопес и ганец Ричард Комми провели дуэль взглядов перед поединком, в котором определится соперник украинца Василия Ломаченко в бою за титул абсолютного чемпиона мира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Боксеры устроили традиционную дуэль взглядов перед боем, который состоится 14 декабря в Нью-Йорке (США). В этом поединке Ричард Комми будет защищать против Теофимо Лопеса титул чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации).
Ожидается, что победитель противостояния встретится с обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Василием Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира.
- 12 декабря промоутер Василия Ломаченко американец Боб Арум заявил, что украинский боксер проведет следующий бой в марте-апреле 2020 года.
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