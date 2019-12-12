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Espreso.tvОбществоПод Киевом киргиз выпрыгнул в окно поезда, убегая от пограничников

Под Киевом киргиз выпрыгнул в окно поезда, убегая от пограничников


фото: dpsu.gov.ua
Сотрудники контрольно-пропускного пункта "Киев" разыскали и задержали гражданина Кыргызстана, который на днях выпрыгнул из поезда "Минск-Киев", чтобы избежать процедуры пограничного контроля

Об этом сообщает пресс служба ГПСУ.

Три дня назад мужчина 1977 года рождения следовал поездом из Беларуси в Украину. Поскольку пассажиры указанного поезда проходят процедуру пограничного контроля на железнодорожной станции "Киев-пассажирский", иностранец решил не ждать прибытия на железнодорожный вокзал и на ходу выпрыгнул из вагона на подъезде к Киеву. Отсутствие одного из пассажиров пограничники обнаружили во время мероприятий контроля и проверки списка пассажиров поезда. Проводник сообщил, что иностранец, возможно, сбежал через нерабочий тамбур между вагонами.

Пограничники по данному факту сразу уведомили компетентные правоохранительные органы и начали поиск беглеца.

В результате принятых мер пограничникам удалось найти беглеца в г. Переяслав Киевской области. Мужчина умышленно выпрыгнул из поезда, поскольку знал, что въезд в Украину ему уже был запрещен сроком на 5 лет. Сейчас гражданин Кыргызстана привлечен к ответственности. За совершенное правонарушение ему придется отвечать в суде.

 

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