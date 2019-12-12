От бань до морских портов: Фонд госимущества изложил полный список объектов малой приватизации
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Речь идет о 187 пакетах акций и единых имущественных комплексов госпредприятий, 139 объектов незавершенного строительства, 46 объектов социально-культурного назначения и 357 позиций отдельного имущества.
"Перечень включает совершенно разные объекты малой приватизации по всей территории Украины - как целые морские порты, заводы и базы отдыха, так и гаражи, столовые и бани.
Прозрачная и конкурентная приватизация этого имущества дает возможность повысить эффективность его использования, уменьшить коррупцию и наполнить государственный бюджет как путем средств от приватизации, так и благодаря будущим налогам. Для бизнеса создаются дополнительные возможности для развития, увеличивается прибыль и появляются новые рабочие места ", - заявили в Фонде госимущества.
Отмечается, что продажа этих объектов будет происходить исключительно через аукционы системы ProZorro.Продажи. К середине января запланировано 165 аукционов.
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