От бань до морских портов: Фонд госимущества изложил полный список объектов малой приватизации

12 декабря, 2019, 14:46

Фонд государственного имущества впервые опубликовал полный перечень всех объектов, подлежащих малой приватизации

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Речь идет о 187 пакетах акций и единых имущественных комплексов госпредприятий, 139 объектов незавершенного строительства, 46 объектов социально-культурного назначения и 357 позиций отдельного имущества.

"Перечень включает совершенно разные объекты малой приватизации по всей территории Украины - как целые морские порты, заводы и базы отдыха, так и гаражи, столовые и бани.

Прозрачная и конкурентная приватизация этого имущества дает возможность повысить эффективность его использования, уменьшить коррупцию и наполнить государственный бюджет как путем средств от приватизации, так и благодаря будущим налогам. Для бизнеса создаются дополнительные возможности для развития, увеличивается прибыль и появляются новые рабочие места ", - заявили в Фонде госимущества.

Отмечается, что продажа этих объектов будет происходить исключительно через аукционы системы ProZorro.Продажи. К середине января запланировано 165 аукционов.