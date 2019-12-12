Охрана общежития медуниверситета Богомольца силой вытолкала журналистку Эспрессо, полиция открыла производство
Об этом сообщила руководитель проекта "ШУСТРОВА LIVE" на Эспрессо Татьяна Шустрова.
"После пожара в одесском коледже наша съемочная группа посетила учебные заведения и общежития Киева. Как следствие - избита охранниками журналистка Дина Зеленская, сломана камера, угрозы оператору Олегу Мельнику. Все, что вы видите на видео, произошло в общежитии №3 Национального медицинского университета им. Богомольца, ул. Полковника Шутова, 14 ", - рассказала Шустрова.
Журналистка отметила, что полиция приняла заявление и открыла производство по поводу препятствования профессиональной деятельности журналистов.
"Производство по нападению и препятствованию журналистской деятельности зарегистрировано в ЕРДР, Дина получила направление на судебно-медицинскую экспертизу (невооруженным глазом видно, что у журналистки синяки на руках), камеру забрали на техническое исследование повреждений", - добавила Шустрова.
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