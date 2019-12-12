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Espreso.tvОбществоОказывалось системное сопротивление, - глава Нацполиции о следствии по делу убийства Шеремета

Оказывалось системное сопротивление, - глава Нацполиции о следствии по делу убийства Шеремета

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что следователям по делу о гибели журналиста Павла Шеремета оказывалось системное сопротивление

Об этом он сказал на брифинге в четверг, сообщает Укринформ.

"В течение следствия, на определенных этапах действительно оказывалось системное сопротивление. У нас есть понимание, кто это делал. Не исключаю, что в будущем некоторые из этих лиц станут фигурантами расследований", - сказал он.

Клименко отметил, что, учитывая общественный резонанс и то, что преступление находится на контроле руководства государства, с разрешения следователей  стало возможно частично обнародовать информацию.

Он обратился к обществу с просьбой предоставить дополнительные сведения, чтобы помочь следствию. "Мы готовы эту информацию принять к сведению, обеспечить безопасность этим гражданам и конфиденциальность, мы готовы к сотрудничеству и выслушаем каждого".

По его словам, прошло 3,5 года с момента убийства Шеремета, а с подобными заказными преступлениями, не раскрытыми по горячим следам, крайне трудно работать.

Клименко поблагодарил, в частности, журналистов, которые предоставили отснятые в рамках журналистских расследований видеорепортажи.

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