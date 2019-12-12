Нацбанк будет обнародовать данные об изменении официального курса валют быстрее

12 декабря, 2019, 11:11

Для более простого представления и использования официальный курс гривны будет рассчитываться не за сто, а за одну единицу иностранной валюты

То есть в формате 1 доллар США = 23,6885 грн (по состоянию на 10 декабря 2019 года).

Соответствующее постановление НБУ вступает в силу с 27 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Также НБУ будет публиковать ежедневный официальный курс гривны ко всем иностранным валютам до 16:00, начиная с 27 декабря 2019 года. Раньше так оперативно публиковался только официальный курс гривни к доллару США, а курс к остальным иностранным валютам и банковским металлам обнародовался до 18.00.

НБУ будет использовать в качестве кросс-курсов котировки BFIX иностранных валют в торгово-информационной системе Bloomberg. Сейчас для этого используются данные с сайтов других центральных банков, которые публикуются с определенным лагом и не позволяют публиковать официальный курс гривны ко всем валютам быстрее.

Кроме этого, НБУ формализовал принципы формирования перечня валют, к которым рассчитывается официальный курс гривны, и учетной цены банковских металлов. В частности, на ежедневной основе официальный курс гривны будет рассчитываться к валютам, входящим в 1 группы Классификатора иностранных валют, а также валют, эмитентами которых являются страны из ТОП-30 крупнейших торговых партнеров Украины за предыдущий год. Сегодня таких валют - 35.

Официальный курс к другим иностранным валютам опубликован ежемесячно. На ежедневной основе опубликована учетная цена банковских металлов, входящих в 1 группу Классификатора иностранных валют (сейчас это золото, серебро, платина и палладий). Все эти перечни будут обновляться ежегодно с учетом изменений во внешней торговле.