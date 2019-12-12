Мы против того, чтобы в Украине было две страны, которые живут по отдельным законам, - Княжицкий

12 декабря, 2019, 13:39

Для Украины крайне важно сохранить международную коалицию, все взятые на себя обязательства и режим санкций против агрессора

Об этом в кулуарах Верховной Рады Украины заявил народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий. Нардеп прокомментировал позицию фракции по законопроекту об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Наша фракция будет делать все, чтобы режим санкций был сохранен, чтобы ни одна провокация не развалила ту большую международную поддержку, которую имеет Украина. Зато, когда речь идет об имплементации формулы Штайнмайера, где учитывается только политический, но не учитывается компонент безопасности, о том, что особый статус Донбасса должен действовать на постоянной основе, наша фракция категорически против этого, потому что мы против того, чтобы Украина превратилась в Боснию, чтобы в Украине было две страны, которые живут по отдельным законам", - подчеркнул Княжицкий.

Также народный депутат заявил, что законопроект №2569 является временным и позволит Украине сохранить международную коалицию в свою поддержку. Поэтому "Европейская Солидарность" поддержала данное решение.

"Благодаря этому законопроекту мы удерживаем режим санкций. Поэтому каждый, кто хочет отменить санкции - это тот, кто хочет поддержать агрессора; так же, как и каждый, кто хочет особого статуса на постоянной основе, с нашей точки зрения, - это тоже люди, которые хотят поддержать агрессора ", - добавил народный депутат.

Верховная Рада поддержала за основу и в целом пролонгацию закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.