MMA: в России ищут бойца, который изнасиловал 13-летнего подростка

12 декабря, 2019, 20:26

Таджикский боец смешанных единоборств Салимджон Ширинов был заочно арестован в Санкт-Петербурге, спортсмена обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки

Об этом сообщают российские СМИ.

4 декабря, после ссоры с матерью, 13-летняя школьница пошла к бойцу Салимджону Ширинову, с которым находилась в дружеских отношениях. Девочка подверглась насилию в бессознательном состоянии - она была пьяна.

Спортсмена объявили в международный розыск, ему грозит 20 лет лишения свободы. Срок ареста бойца будет исчисляться с момента задержания,

Ширинов выступал в чемпионате по уличным боям "Стрелка". Первый и единственный бой Ширинова состоялся в октябре 2017 года. Он длился три минуты - уроженец Таджикистана победил.