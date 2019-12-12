MMA: в России ищут бойца, который изнасиловал 13-летнего подростка
12 декабря, 2019, 20:26
Таджикский боец смешанных единоборств Салимджон Ширинов был заочно арестован в Санкт-Петербурге, спортсмена обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки
Об этом сообщают российские СМИ.
4 декабря, после ссоры с матерью, 13-летняя школьница пошла к бойцу Салимджону Ширинову, с которым находилась в дружеских отношениях. Девочка подверглась насилию в бессознательном состоянии - она была пьяна.
Спортсмена объявили в международный розыск, ему грозит 20 лет лишения свободы. Срок ареста бойца будет исчисляться с момента задержания,
Ширинов выступал в чемпионате по уличным боям "Стрелка". Первый и единственный бой Ширинова состоялся в октябре 2017 года. Он длился три минуты - уроженец Таджикистана победил.
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