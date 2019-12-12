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Espreso.tvЭкономикаМеждународное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) изменило прогноз по рейтингу Ferrexpo plc (Ferrexpo) со стабильного на позитивный

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) изменило прогноз по рейтингу Ferrexpo plc (Ferrexpo) со стабильного на позитивный

В то же время Moody's подтвердило корпоративный рейтинг для группы компаний (CFR) Ferrexpo на уровне "B3" и рейтинг вероятности дефолта (PDR) на уровне "B3-PD"

Изменение рейтинга следует за изменением прогноза рейтингов Правительства Украины со стабильного на позитивный, а также подтверждением долгосрочных рейтингов эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украины на уровне "Caa1". Долгосрочный рейтинг долга в иностранной валюте и предельные уровни депозитов остаются неизменными на уровне "B3" и "Caa2" соответственно.

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