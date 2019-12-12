Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) изменило прогноз по рейтингу Ferrexpo plc (Ferrexpo) со стабильного на позитивный
12 декабря, 2019, 18:02
В то же время Moody's подтвердило корпоративный рейтинг для группы компаний (CFR) Ferrexpo на уровне "B3" и рейтинг вероятности дефолта (PDR) на уровне "B3-PD"
Изменение рейтинга следует за изменением прогноза рейтингов Правительства Украины со стабильного на позитивный, а также подтверждением долгосрочных рейтингов эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украины на уровне "Caa1". Долгосрочный рейтинг долга в иностранной валюте и предельные уровни депозитов остаются неизменными на уровне "B3" и "Caa2" соответственно.
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