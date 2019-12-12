Лига Европы: "Мальме" победил "Копенгаген" и вышел в плей-офф
12 декабря, 2019, 22:18
В матче шестого тура группового раунда Лиги Европы датский "Копенгаген" дома проиграл шведскому "Мальме" со счетом 0:1, однако вышел в 1/16 финала турнира
Об этом сообщает Еспресо.TV .
После 6-ти матчей группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" завершило турнир на третьем месте, с 7 очками, в группе В, опередив "Лугано", у швейцарцев 3 балла. Победу в квартете получил "Мальме", у шведов 11 зачетных пунктов. Датский "Копенгаген" второй, у них 9 очков.
Лига Европы
Групповой раунд. 6-й тур
12 декабря
Группа B
"Копенгаген" (Дания) - "Мальме" (Швеция) 0:1
Голы: Папаяннопулос, 77 (аг)
- 12 декабря в 6-м туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" не смогло переиграть швейцарское "Лугано", сыграв вничью со счетом 1:1, украинцы позорно покинули турнир.
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