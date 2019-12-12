Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
12 декабря, 2019, 08:14
В среду были сыграны последние матчи группового раунда Лиги чемпионов 2019/2020
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
Групповой раунд
6-й тур
11 декабря
Группа А
ПСЖ (Франция) - "Галатасарай" (Турция) 5: 0
Голы: Икарди, 35, Сарабия, 35, Неймар, 46, Мбаппе, 63, Кавани, 84 (пен)
"Брюгге" (Бельгия) - "Реал" (Испания) 1: 3
Голы: Ванакен, 55 - Родриго, 53, Винисиус, 64 Модрич, 90 + 1
Группа В
"Бавария" (Германия) - "Тоттенхэм" (Англия) 3: 1
Голы: Коман, 14 Мюллер, 45, Коутинью, 64 - Сесеньйон, 20
"Олимпиакос" (Греция) - "Црвена Звезда" (Сербия) 1: 0
Голы: Эль-Араби, 87 (пен)
Группа С
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Манчестер Сити" (Англия) 1: 4
Голы: Ольмо, 10 - Габриэл Жезус, 34, 50, 54, Фоден, 84
"Шахтер" (Украина) - "Аталанта" (Италия) 0: 3
Голы: Кастано, 66, Пашалич, 80, Госенс, 90 + 4
Группа D
"Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Локомотив" (Россия) 2: 0
Голы: Жоау Феликс, 17 (пен), Фелипе, 54
"Байер" (Германия) - "Ювентус" (Италия)
Голы: Роналду, 75, Игуаин, 90 + 2
- 11 декабря в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" со счетом 0: 3 и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы.
- В матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов, "Манчестер Сити" поиздевался над загребским "Динамо", разгромив соперника со счетом 4: 1.
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