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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей среды

Лига чемпионов: результаты всех матчей среды


фото: Reuters
В среду были сыграны последние матчи группового раунда Лиги чемпионов 2019/2020

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

Групповой раунд

6-й тур

11 декабря

Группа А

ПСЖ (Франция) - "Галатасарай" (Турция) 5: 0

Голы: Икарди, 35, Сарабия, 35, Неймар, 46, Мбаппе, 63, Кавани, 84 (пен)

"Брюгге" (Бельгия) - "Реал" (Испания) 1: 3

Голы: Ванакен, 55 - Родриго, 53, Винисиус, 64 Модрич, 90 + 1

Группа В

"Бавария" (Германия) - "Тоттенхэм" (Англия) 3: 1

Голы: Коман, 14 Мюллер, 45, Коутинью, 64 - Сесеньйон, 20

"Олимпиакос" (Греция) - "Црвена Звезда" (Сербия) 1: 0

Голы: Эль-Араби, 87 (пен)

Группа С

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Манчестер Сити" (Англия) 1: 4
 
Голы: Ольмо, 10 - Габриэл Жезус, 34, 50, 54, Фоден, 84

"Шахтер" (Украина) - "Аталанта" (Италия) 0: 3

Голы: Кастано, 66, Пашалич, 80, Госенс, 90 + 4

Группа D

"Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Локомотив" (Россия) 2: 0

Голы: Жоау Феликс, 17 (пен), Фелипе, 54

"Байер" (Германия) - "Ювентус" (Италия)

Голы: Роналду, 75, Игуаин, 90 + 2

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