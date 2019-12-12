Лига чемпионов: определился состав корзин при жеребьевке 1/8 финала

12 декабря, 2019, 13:52

По итогам группового раунда определился состав корзин при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

11 декабря определились все 16 участников первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Во время жеребьевки 1/8 финала сеяными будут французский ПСЖ, английские "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", итальянский "Ювентус", немецкие "Бавария" и "Лейпциг", испанские "Барселона" и "Валенсия".

Во вторую корзину попали испанские "Реал" и "Атлетико", английские "Тоттенхэм" и "Челси", итальянские "Аталанта" и "Наполи", немецкая "Боруссия" из Дортмунда и французский "Лион".

В первом раунде плей-офф команды из одной страны, а также участники одной группы не могут встретиться друг с другом.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 16 декабря и начнется в 13:00 по киевскому времени.

Round of 16 line-up



Who is looking most like champions? #UCL pic.twitter.com/ypx3pNd5CW - UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2019