Лига чемпионов: определился состав корзин при жеребьевке 1/8 финала
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
11 декабря определились все 16 участников первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Во время жеребьевки 1/8 финала сеяными будут французский ПСЖ, английские "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", итальянский "Ювентус", немецкие "Бавария" и "Лейпциг", испанские "Барселона" и "Валенсия".
Во вторую корзину попали испанские "Реал" и "Атлетико", английские "Тоттенхэм" и "Челси", итальянские "Аталанта" и "Наполи", немецкая "Боруссия" из Дортмунда и французский "Лион".
В первом раунде плей-офф команды из одной страны, а также участники одной группы не могут встретиться друг с другом.
Жеребьевка 1/8 финала состоится 16 декабря и начнется в 13:00 по киевскому времени.
Round of 16 line-up- UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2019
Who is looking most like champions? #UCL pic.twitter.com/ypx3pNd5CW
- Напомним, 11 декабря после 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов определились все участники 1/8 финала .
- 11 декабря в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" со счетом 0: 3 и вылетел в Лигу Европы.
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