Лига чемпионов: на групповом раунде было забито рекордное количество голов
12 декабря, 2019, 09:45
На групповом раунде Лиги чемпионов были забиты рекордные в истории турнира 308 голов
Об этом сообщает twitter Лиги чемпионов.
В 96 поединках группового этапа были забиты 308 мячей, что стало рекордом турнира. В среднем за игру команды забивали 3,21 гола.
Больше всего голов на счету немецкой "Баварии" (24), на втором месте английский "Тоттенхэм" (18), на третьем - французский ПСЖ (17).
Лучшим бомбардиром группового раунда Лиги чемпионов стал польский форвард "Баварии Роберт Левандовски, который забил 10 голов.
NEW GROUP STAGE RECORD! GOALS #UCL- UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2019
- Напомним, 11 декабря после 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов определились все участники 1/8 финала .
- 11 декабря в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" со счетом 0: 3 и вылетел в Лигу Европы.
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