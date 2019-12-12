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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: на групповом раунде было забито рекордное количество голов

Лига чемпионов: на групповом раунде было забито рекордное количество голов


фото: DW
На групповом раунде Лиги чемпионов были забиты рекордные в истории турнира 308 голов

Об этом сообщает twitter Лиги чемпионов.

В 96 поединках группового этапа были забиты 308 мячей, что стало рекордом турнира. В среднем за игру команды забивали 3,21 гола.

Больше всего голов на счету немецкой "Баварии" (24), на втором месте английский "Тоттенхэм" (18), на третьем - французский ПСЖ (17).

Лучшим бомбардиром группового раунда Лиги чемпионов стал польский форвард "Баварии Роберт Левандовски, который забил 10 голов.

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