Лига чемпионов: на групповом раунде было забито рекордное количество голов

12 декабря, 2019, 09:45

На групповом раунде Лиги чемпионов были забиты рекордные в истории турнира 308 голов

Об этом сообщает twitter Лиги чемпионов.

В 96 поединках группового этапа были забиты 308 мячей, что стало рекордом турнира. В среднем за игру команды забивали 3,21 гола.

Больше всего голов на счету немецкой "Баварии" (24), на втором месте английский "Тоттенхэм" (18), на третьем - французский ПСЖ (17).

Лучшим бомбардиром группового раунда Лиги чемпионов стал польский форвард "Баварии Роберт Левандовски, который забил 10 голов.

NEW GROUP STAGE RECORD! GOALS #UCL - UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2019