Киевсовет принял бюджет столицы на 2020 год

12 декабря, 2019, 21:53

Киевский городской совет принял главную смету столицы на 2020 год

Об этом сообщает пресс-служба органа.

Бюджет столицы поддержали 72 депутата Киевсовета.

Согласно документу, доходы города Киева составят 58,826 миллиарда гривен. В том числе доходы общего фонда бюджета - 53,6 миллиарда гривен, специального - 5,1 миллиарда гривен.

Основные источники финансирования в 2020 году: налог на доходы физических лиц - 26,4 миллиарда гривен; единый налог - 7 миллиардов гривен; плата за землю - 5,8 миллиарда; налог на прибыль предприятий - 5 миллиардов гривен ..

"Беспрецедентные цифри закладываем на следующий год на развитие образования в столице - 21,7 миллиарда гривен. Это более трети бюджета - 37%. К примеру, планируем завершить строительство нового детсада на Троещине и Соломенке. Также заложили средства на подготовку необходимой документации для строительства школ на Осокорках, Позняках и Троещине. На транспорт и дорожное хозяйство планируем направить 10,3 миллиарда гривен. на третьем месте отрасль ЖКХ - более 6,7 миллиарда гривен", - подчеркнул глава комиссии по вопросам бюджета Андрей Странников.

Почти столько же, 6,7 миллиарда гривен, в следующем году город выделит на здравоохранение, еще почти 4,5 миллиарда на социальную защиту киевлян. Планируется направить 400 миллионов гривен на приобретение жилья для очередников квартирного учета. 50 миллионов гривен - на приобретение квартир для детей-сирот.

На сферу культуры и искусства предусмотрено 1,6 миллиарда гривен. На физическую культуру и спорт - 1,2 миллиарда гривен.

"Следует отдельно упомянуть и Общественный бюджет-2020. У нас есть 554 проекта-победителя. На их реализацию, как и было обещано, мы заложили 160 миллионов гривен", - добавил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета.