Контрабанда: апелляционный суд оставил меру пресечения для Альперина без изменений

12 декабря, 2019, 22:07

Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в отношении бизнесмена Вадима Альперина в деле о растаможке товаров по заниженной стоимости

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Twitter.

"Альперину оставили меру пресечения, принятую первой инстанцией - содержание под стражей с залогом в 70 млн. Его он уже давно заплатил, поэтому все без изменений", - говорится в сообщении.

Альперину оставили меру пресечения, принятый первой инстанции - содержание под стражей с залогом в 70 млн. Ее он уже давно заплатил, поэтому все без изменений pic.twitter.com/Oyh0FzPre3 - ГПК (@ zer0_corruption) 12 декабря 2019