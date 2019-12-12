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Espreso.tvОбществоКонтрабанда: апелляционный суд оставил меру пресечения для Альперина без изменений

Контрабанда: апелляционный суд оставил меру пресечения для Альперина без изменений

Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в отношении бизнесмена Вадима Альперина в деле о растаможке товаров по заниженной стоимости

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Twitter.

"Альперину оставили меру пресечения, принятую первой инстанцией - содержание под стражей с залогом в 70 млн. Его он уже давно заплатил, поэтому все без изменений", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 29 ноября суд избрал меру пресечения бизнесмену Альперину в виде содержания под стражей на 2 месяца с возможностью залога в 70 млн грн. В случае внесения залога Вадима Альперина обязали носить электронный браслет, не бросать места проживания, сдать паспорта и появляться по первому требованию правоохранителей.
  • Правоохранители инкриминировали Вадиму Альперину организацию и руководство преступной группой, а также уклонение от уплаты налогов. Прокуроры САП на суде требовали залог в размере 288 млн грн.
  • Ранее президент Зеленский обещал награду за помощь в задержании бизнесмена Альперина.
  • 2 декабря стало известно, что детективы НАБУ отказались от награды, чтобы избежать утверждений о влиянии главы государства на работу Бюро.
  • Вадим Альперин покинул СИЗО, внеся залог в 70 млн грн.
  • Высший антикоррупционный суд избрал меры для 11 подозреваемых в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.
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