Контрабанда: апелляционный суд оставил меру пресечения для Альперина без изменений
12 декабря, 2019, 22:07
Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в отношении бизнесмена Вадима Альперина в деле о растаможке товаров по заниженной стоимости
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Twitter.
"Альперину оставили меру пресечения, принятую первой инстанцией - содержание под стражей с залогом в 70 млн. Его он уже давно заплатил, поэтому все без изменений", - говорится в сообщении.
Альперину оставили меру пресечения, принятый первой инстанции - содержание под стражей с залогом в 70 млн. Ее он уже давно заплатил, поэтому все без изменений pic.twitter.com/Oyh0FzPre3- ГПК (@ zer0_corruption) 12 декабря 2019
- Напомним, 29 ноября суд избрал меру пресечения бизнесмену Альперину в виде содержания под стражей на 2 месяца с возможностью залога в 70 млн грн. В случае внесения залога Вадима Альперина обязали носить электронный браслет, не бросать места проживания, сдать паспорта и появляться по первому требованию правоохранителей.
- Правоохранители инкриминировали Вадиму Альперину организацию и руководство преступной группой, а также уклонение от уплаты налогов. Прокуроры САП на суде требовали залог в размере 288 млн грн.
- Ранее президент Зеленский обещал награду за помощь в задержании бизнесмена Альперина.
- 2 декабря стало известно, что детективы НАБУ отказались от награды, чтобы избежать утверждений о влиянии главы государства на работу Бюро.
- Вадим Альперин покинул СИЗО, внеся залог в 70 млн грн.
- Высший антикоррупционный суд избрал меры для 11 подозреваемых в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно