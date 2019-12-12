Конгресс США принял оборонный бюджет с $ 300 млн военной помощи Украине
Об этом сообщает Reuters .
Контролируемая демократами Палата представителей легко утвердила законопроект 377 голосами против 48. Далее законопроект должен утвердить контролируемый республиканцами Сенат. Ожидается, что там законопроект примут до конца следующей недели.
Президент США пообещал немедленно подписать оборонный бюджет, как только его утвердит Сенат.
"Ого" Все наши приоритеты были внесены в окончательный законопроект о национальной обороне: повышение финансирования наших войск, восстановление обороны, выплаты родительских отпусков, охрана границы и космические войска! Конгресс - не затягивайте с этим больше! Я немедленно подпишу этот исторический законодательный акт об обороне!" - написал Трамп в Twitter до голосования в Конгрессе.
Программа оборонной помощи Украине включает в том числе летальное оружие - крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты.
Wow! All of our priorities have made it into the final NDAA: Pay Raise for our Troops, Rebuilding our Military, Paid Parental Leave, Border Security, and Space Force! Congress - do not delay this anymore! I will sign this historic defense legislation immediately!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2019
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