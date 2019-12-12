Комитет Сената США поддержал ряд мероприятий по сдерживанию России, но отложил рассмотрение "адских санкций"

12 декабря, 2019, 15:53

Комитет по международным отношениям Сената США поддержал ряд законопроектов, направленных на противодействие российским энергопроектам и определение России в качестве спонсора терроризма

Однако рассмотрение законопроекта, предусматривающего так называемые адские санкции против России за ее вмешательство в выборы США 2016 года, было перенесено, сообщает Reuters.

Один из законопроектов, получивших поддержку Комитета, "Закон о сотрудничестве с союзниками в Европе в сфере энергобезопасности в 2019 году", призывает страны НАТО не покупать российский газ, а также обращается к Дональду Трампу с тем, чтобы ввести санкции на продажу оборудования и инвестиции в российские экспортные газопроводы.

Комитет поддержал законопроект, по которому Госдепартамент должен определить, вносить ли Россию в перечень государств-спонсоров терроризма. В своем заявлении, обнародованном после решения Комитета, один из соавторов законопроекта, сенатор-республиканец Кори Гарднер заметил:

"Путинская Россия вторглась в соседние государства, Грузию и Украину, поддерживает кровавый режим Башара Асада и многих наших противников по всему миру, вмешивается в выборы и ведет активную информационную войну против западных демократий.

Россия также несет прямую ответственность за ужасные теракты, в том числе сбивание рейса МН17 над Украиной в 2014 году в результате которого погибло 298 человек, включая гражданина США, а также нападение с применением химического оружия в Великобритании в 2018 году, что привело к гибели двух человек, включая гражданина Британии".

Гарднер призвал не повторять ошибок предыдущих администрации США, которые пытались нормализовать отношения с Россией.

Чтобы получить силу закона, эти проекты должны быть проголосованы обеими палатами Конгресса США и подписаны президентом.

На заседании в среду Комитет отложил рассмотрение законопроекта, под аббревиатурой DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act - Акт о защите безопасности Америки от агрессии Кремля).

Законопроект, который часто называют "адскими санкциями", предусматривает экономические и политические ограничения в отношении России из-за вмешательства в американские выборы и агрессию в Украине. В частности, предлагается ввести санкции против российских банков, которые поддерживали действия по вмешательству в выборы за рубежом, против киберотрасли России и новых выпусков государственного долга. Также вводиться строгие меры против нефтегазовой отрасли России. Эти санкции могут быть рассмотрены на комитете на следующей неделе, сообщает Reuters со ссылкой на слова сенатора Джим Риша.