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Espreso.tvОбществоКоличество пользователей Приват24 превысило 10 млн

Количество пользователей Приват24 превысило 10 млн


фото: uip.me
С начала 2019 года количество активных пользователей Приват24 выросло на 12%, превысив 10 декабря отметку в 10 млн человек

Об этом сообщил член правления ПриватБанка Сергей Харитич, передает пресс-служба банка.

Количество пользователей мобильного приложения Приват24 государственного ПриватБанка, проводящих онлайн не менее 10 операций в месяц, с начала 2019 года выросло на 1,1 млн или на 12%, превысив 10 млн человек.

По словам Харитича, отметка в 10 млн активных пользователей электронного банка была зафиксирована 10 декабря. В основном новые пользователи регистрируются в мобильной версии Приват24.

 
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