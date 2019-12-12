Количество пользователей Приват24 превысило 10 млн

12 декабря, 2019, 16:26

С начала 2019 года количество активных пользователей Приват24 выросло на 12%, превысив 10 декабря отметку в 10 млн человек

Об этом сообщил член правления ПриватБанка Сергей Харитич, передает пресс-служба банка.

Количество пользователей мобильного приложения Приват24 государственного ПриватБанка, проводящих онлайн не менее 10 операций в месяц, с начала 2019 года выросло на 1,1 млн или на 12%, превысив 10 млн человек.

По словам Харитича, отметка в 10 млн активных пользователей электронного банка была зафиксирована 10 декабря. В основном новые пользователи регистрируются в мобильной версии Приват24.