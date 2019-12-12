Коллеги Шеремета "осторожно" оценивают данные следствия о подозреваемых в его убийстве

12 декабря, 2019, 21:05

В редакции "Украинской правды" "осторожно" отнеслись к обнародованным данным о расследовании убийства журналиста издания Павла Шеремета

Об этом говорится в заявлении, которое обнародовала главный редактор издания Севгиль Мусаева в Facebook.

"Мы положительно воспринимаем тот факт, что следствие продолжается и об этом деле не забыли. Признаемся честно, озвученная версия следствия нас шокировала. Сейчас мы относимся к изложенной информации осторожно", - говорится в заявлении.

В редакции возникло несколько вопросов, ответы на которые не удалось услышать во время брифинга представителей следствия.

"Кто может быть заказчиком этого убийства? Версия о том, что такое преступление могла самостоятельно организовать группа волонтеров для дестабилизации ситуации, вызывает много вопросов. Непонятными для нас остаются мотивы заказчиков и исполнителей. Цель, озвученная во время брифинга - дестабилизации политической ситуации в Украине - не была достигнута. Кто был заинтересован в дестабилизации ситуации в стране в то время? Зачем волонтерам, которые поддерживали армию в сложные времена, нужна дестабилизация ситуации внутри страны? Или следствие предполагает, что группа волонтеров могла действовать в интересах России?" - спрашивает Мусаева-Боровик.

Издание собирается тщательно проанализировать озвученные факты.

"Мы не хотим, чтобы в этом деле имели место какие-либо манипуляции. Поэтому обращаемся ко всем: если вам известны дополнительные факты о людях, фамилии которых были сегодня озвучены в качестве подозреваемых, просим предоставить их нашей редакции. Мы сделаем все возможное, чтобы установить истину ", - говорится в заявлении.