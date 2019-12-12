Государство должно платить за детей и малообеспеченных, - Скалецкая о новой модели медицинского страхования
Об этом министр Скалецкая рассказала изданию "Укринформ".
"У нас есть следующий год на наработки модели медицинского страхования, и уже дискуссии ведутся ... Мы должны думать о более комплексной модели, когда у нас будет и программа медицинских гарантий, обеспечена всем из бюджета, и плюс к ней через медицинское страхование дополнено покрытие медицинских услуг. Например, когда государство заплатит страховку за детей или малообеспеченных, за кого-то в какой-то части, но это (страховка - ред.) Уже будет дополнительно к программе медицинских гарантий. Это наша задача ", - рассказала руководительница МОЗ.
Также Скалецкая напомнила, что 2020 год является переходным в модели финансирования медицинских учреждений - около 2 тыс. больниц должны перейти на контракты, изменить все внутренние управленческие процессы и стать небюджетными учреждениями.
- Напомним, 6 декабря руководитель директората МЗ по вопросам евроинтеграции Ирина Литовченко уволилась из министерства вместе своими подчиненными.
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