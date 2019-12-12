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Espreso.tvОбществоГосгеокадастр объявил конкурсы на должности руководителей в регионах

Госгеокадастр объявил конкурсы на должности руководителей в регионах

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра объявила конкурс на занятие вакантных должностей руководителей территориальных органов

Об этом сообщает Правительственный портал.

В частности, объявили конкурс на должности руководителей главных управлений Госгеокадастра в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской областях.

Подать документы на вакантные должности можно до 2 января 2020 года.

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