Госбюджет-2020: опубликованы изменения в Бюджетный кодекс

12 декабря, 2019, 09:33

Закон, направленный на урегулирование вопросов, связанных с подготовкой госбюджета-2020, обнародован

Документ опубликован в издании "Голос Украины" .

Закон № 293-IX направлен на урегулирование вопросов, связанных с подготовкой госбюджета-2020. В частности, изменения регулируют расходы государственного и местных бюджетов повысят эффективность мероприятий по выполнению бюджета.

При этом из окончательной редакции закона исключили сокращение объема Фонда регионального развития и новые положения по остаткам средств специального фонда бюджета.

В то же время внесены изменения для выплат социальной помощи непосредственно из государственного бюджета вместо местных бюджетов.

В рамках рассмотрения изменений в Бюджетный кодекс Рада оставила миллиардные акцизные сборы на местах . В частности, часть акцизного сбора с горючего (13,44%), которую первоначально планировалось перенести в Дорожный фонд, еще на год оставили в местных бюджетах. Речь идет о сумме около 7,7 млрд грн.

При этом профильный комитет был против поправки, так как этот налог не относится к доходам общего фонда госбюджета, а в полном объеме зачисляется в специальный фонд как источник поступлений Дорожного фонда.