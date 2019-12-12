Госбюджет-2020: опубликованы изменения в Бюджетный кодекс
Документ опубликован в издании "Голос Украины" .
Закон № 293-IX направлен на урегулирование вопросов, связанных с подготовкой госбюджета-2020. В частности, изменения регулируют расходы государственного и местных бюджетов повысят эффективность мероприятий по выполнению бюджета.
При этом из окончательной редакции закона исключили сокращение объема Фонда регионального развития и новые положения по остаткам средств специального фонда бюджета.
В то же время внесены изменения для выплат социальной помощи непосредственно из государственного бюджета вместо местных бюджетов.
В рамках рассмотрения изменений в Бюджетный кодекс Рада оставила миллиардные акцизные сборы на местах . В частности, часть акцизного сбора с горючего (13,44%), которую первоначально планировалось перенести в Дорожный фонд, еще на год оставили в местных бюджетах. Речь идет о сумме около 7,7 млрд грн.
При этом профильный комитет был против поправки, так как этот налог не относится к доходам общего фонда госбюджета, а в полном объеме зачисляется в специальный фонд как источник поступлений Дорожного фонда.
- Напомним, 14 ноября 2019 года Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2020 год. За документ в третьем чтении проголосовало 280 депутатов.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год.
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