 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоФигуранта "дела бронежилетов" Комарянского отпустили под домашний арест

Фигуранта "дела бронежилетов" Комарянского отпустили под домашний арест


фото: mediaport
12 декабря Апелляционный суд Киева избрал новую меру пресечения Михаилу Комарянскому - круглосуточный домашний арест

Об этом сообщил активист и общественный деятель Максим Дижечко, ведущий трансляцию из зала суда.

Михаил Комарянский, которому 14 ноября 2019 года избрана мера пресечения в "деле бронежилетов" в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью залога в 76 млн 840 тыс. грн в суде присутствовал через Скайп-связь.

Апелляционный суд города Киева, рассматривая его дело, постановил изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Активисты сообщают, что едут под Лукьяновское СИЗО, чтобы поздравить Комарянского с освобождением.

  • Михаил Комарянский - один из трех фигурантов "дела бронежилетов", которому суд первой инстанции назначил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 76 млн грн
  • Напомним, 11 декабря первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергею Поштаренко также присудили круглосуточный домашний арест, вместо содержания под стражей с возможностью залога в 76 млн грн по "делу бронежилетов".
  • Напомним, по "делу бронежилетов" ГБР обвиняет генерал-майора Марченко и четырех членов его команды в закупке якобы некачественной партии бронежилетов "Корсар".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 декабря, 2019 четверг

больше новостей

12 декабря, 2019 четверг

11 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать