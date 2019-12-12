Фигуранта "дела бронежилетов" Комарянского отпустили под домашний арест

12 декабря, 2019, 14:51

12 декабря Апелляционный суд Киева избрал новую меру пресечения Михаилу Комарянскому - круглосуточный домашний арест

Об этом сообщил активист и общественный деятель Максим Дижечко, ведущий трансляцию из зала суда.

Михаил Комарянский, которому 14 ноября 2019 года избрана мера пресечения в "деле бронежилетов" в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью залога в 76 млн 840 тыс. грн в суде присутствовал через Скайп-связь.

Апелляционный суд города Киева, рассматривая его дело, постановил изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Активисты сообщают, что едут под Лукьяновское СИЗО, чтобы поздравить Комарянского с освобождением.