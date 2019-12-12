Фигуранта "дела бронежилетов" Комарянского отпустили под домашний арест
12 декабря, 2019, 14:51
12 декабря Апелляционный суд Киева избрал новую меру пресечения Михаилу Комарянскому - круглосуточный домашний арест
Об этом сообщил активист и общественный деятель Максим Дижечко, ведущий трансляцию из зала суда.
Михаил Комарянский, которому 14 ноября 2019 года избрана мера пресечения в "деле бронежилетов" в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью залога в 76 млн 840 тыс. грн в суде присутствовал через Скайп-связь.
Апелляционный суд города Киева, рассматривая его дело, постановил изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест.
Активисты сообщают, что едут под Лукьяновское СИЗО, чтобы поздравить Комарянского с освобождением.
- Михаил Комарянский - один из трех фигурантов "дела бронежилетов", которому суд первой инстанции назначил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 76 млн грн
- Напомним, 11 декабря первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергею Поштаренко также присудили круглосуточный домашний арест, вместо содержания под стражей с возможностью залога в 76 млн грн по "делу бронежилетов".
- Напомним, по "делу бронежилетов" ГБР обвиняет генерал-майора Марченко и четырех членов его команды в закупке якобы некачественной партии бронежилетов "Корсар".
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