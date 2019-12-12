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Espreso.tvСпортFIFA 20: названы претенденты на попадание в "команду года"

FIFA 20: названы претенденты на попадание в "команду года"


фото: easports.com
EA Sports обнародовали список из 55-ти футболистов, которые могут попасть в "команду года" в видеоигре FIFA 20

Об этом сообщает EA Sports.

EA Sports объявили имена 55-х футболистов, 11 из которых попадут в "команду года", представленную в футбольном симуляторе FIFA 20.

Имена лучших станут известны в середине января.

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Облак ("Атлетико"), Онана ("Аякс"), Тер Штеген ("Барселона").

Защитники: Альба ("Барселона"), Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), Бонуччи ("Ювентус"), Хименес ("Атлетико"), Хуммельс ("Боруссия" Дортмунд), Киммих ("Бавария"), Кулибали ("Наполи"), Эмерик Ляпорт ("Манчестер Сити"), Де Лигт ("Ювентус"), Маркиньос (ПСЖ), Серхио Рамос ("Реал"), Робертсон ("Ливерпуль"), Алекс Сандро ("Ювентус"), Тьяго Силва (ПСЖ), Шкриньяр ("Интер"), Тальяфико ("Аякс"), Ван Дейк ("Ливерпуль"), Вертонген ("Тоттенхэм").

Полузащитники: Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Дыбала ("Ювентус"), Эриксен ("Тоттенхэм"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Хаверц ("Байер"), Хендерсон ("Ливерпуль"), Фрэнки Де Йонг ("Барселона"), Канте ("Челси"), Модрич ("Реал"), Ройс ("Боруссия" Дортмунд), Санчо ("Боруссия" Дортмунд), Давид Сильва ("Манчестер Сити"), Тадич ( "Аякс") , Верратти (ПСЖ), Вейналдум ("Ливерпуль"), Зиеш ("Аякс").

Нападающие: Агуэро ("Манчестер Сити"), Обамеянг ("Арсенал"), Бензема ("Реал"), Фирмино ("Ливерпуль"), Азар ("Реал"), Кейн ("Тоттенхэм"), Левандовски ("Бавария"), Мане ("Ливерпуль"), Мбаппе (ПСЖ), Месси ("Барселона"), Неймар (ПСЖ), Роналду ("Ювентус"), Салах ("Ливерпуль"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Сон ("Тоттенхэм"), Стерлинг ("Манчестер Сити").

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