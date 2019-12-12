Елена Зеленская на языке жестов обратилась к украинским дефлимпийцам

12 декабря, 2019, 17:56

Супруга президента Елена Зеленская записала видеообращение на языке жестов с пожеланием побед украинским представителям Национальной дефлимпийской сборной, которые выступят в Италии

Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Мои сердечные поздравления украинским дефлимпийцам. К сожалению, я сегодня не смогу быть вместе с вами, поэтому и решила записать это видео. Желаю вам блестящих побед и высоких результатов на зимней Дефлимпиаде. Искренне восхищаюсь тем, что вы делаете для Украины. Ведь то, как вы представляете нашу страну на мировых спортивных аренах - это престиж Украины. Буду болеть за вас! Возвращайтесь с победами", - сказала супруга президента Украины.

Напомним, что 19-е зимние Дефлимпийские игры пройдут в Сондра, Ломбардия, Италия с 12 по 21 декабря 2019 года.

Спортсмены будут соревноваться в шести видах спорта - горных лыжах, сноуборде, лыжных гонках, хоккее, керлинге и шахматах. Всего на Дефлимпийских играх выступят спортсмены из 33 стран мира.

Украину будут представлять 34 дефлимпийца - 19 мужчин и 15 женщин.