Елена Зеленская на языке жестов обратилась к украинским дефлимпийцам
Об этом она сообщила в своем Instagram.
"Мои сердечные поздравления украинским дефлимпийцам. К сожалению, я сегодня не смогу быть вместе с вами, поэтому и решила записать это видео. Желаю вам блестящих побед и высоких результатов на зимней Дефлимпиаде. Искренне восхищаюсь тем, что вы делаете для Украины. Ведь то, как вы представляете нашу страну на мировых спортивных аренах - это престиж Украины. Буду болеть за вас! Возвращайтесь с победами", - сказала супруга президента Украины.
Напомним, что 19-е зимние Дефлимпийские игры пройдут в Сондра, Ломбардия, Италия с 12 по 21 декабря 2019 года.
Спортсмены будут соревноваться в шести видах спорта - горных лыжах, сноуборде, лыжных гонках, хоккее, керлинге и шахматах. Всего на Дефлимпийских играх выступят спортсмены из 33 стран мира.
Украину будут представлять 34 дефлимпийца - 19 мужчин и 15 женщин.
Сегодня на севере Италии начинаются зимние Дефлимпийские игры. К сожалению, не смогла лично провести наших спортсменов. Компенсирую свое отсутствие видеообращением. Мне очень нравится, как язык жестов будет слово «ПОБЕДА». Это движение рукой демонстрирует силу, собранность, нацеленность на результат. Именно этого желаю нашей сборной! Пусть все заветные вами вершины будут покорены! А мы болеем и ждем вас дома. PS В этом году в Италию едут соревноваться 34 украинских спортсмена - 15 женщин и 19 мужчин. Это самая многочисленная сборная за всю историю участия Украины в зимних Дефлимпиады. # Дефлимпиада2019
Читайте также
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
Читайте также
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве