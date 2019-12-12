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Espreso.tvСпортЭкс-тренер "Динамо" Хацкевич ведет переговоры с клубом 2-го российского дивизиона

Экс-тренер "Динамо" Хацкевич ведет переговоры с клубом 2-го российского дивизиона


фото: football.ua
Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич ведет переговоры с клубом "Ротор", который выступает во втором российском дивизионе

Об этом сообщает "Чемпионат" .

Хацкевич является одним из кандидатов на пост главного тренера клуба из Волгограда. Стороны уже ведут переговоры и близки к достижению соглашения.

Александр Хацкевич ранее работал с минским "Динамо", юношеской и национальной сборной Беларуси, "Витебском" и киевским "Динамо".

"Ротор" является лидером второго дивизиона чемпионата России.

  • Напомним, 14 августа киевское "Динамо" объявило об отставке с поста главного тренера Александра Хацкевича.
  • 4 декабря сообщалось, что Александр Хацкевич может стать тренером брестского "Динамо", за которое выступают четыре украинца.
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