Экс-тренер "Динамо" Хацкевич ведет переговоры с клубом 2-го российского дивизиона
12 декабря, 2019, 12:08
Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич ведет переговоры с клубом "Ротор", который выступает во втором российском дивизионе
Об этом сообщает "Чемпионат" .
Хацкевич является одним из кандидатов на пост главного тренера клуба из Волгограда. Стороны уже ведут переговоры и близки к достижению соглашения.
Александр Хацкевич ранее работал с минским "Динамо", юношеской и национальной сборной Беларуси, "Витебском" и киевским "Динамо".
"Ротор" является лидером второго дивизиона чемпионата России.
- Напомним, 14 августа киевское "Динамо" объявило об отставке с поста главного тренера Александра Хацкевича.
- 4 декабря сообщалось, что Александр Хацкевич может стать тренером брестского "Динамо", за которое выступают четыре украинца.
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