Экс-тренер "Динамо" Хацкевич ведет переговоры с клубом 2-го российского дивизиона

12 декабря, 2019, 12:08

Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич ведет переговоры с клубом "Ротор", который выступает во втором российском дивизионе

Об этом сообщает "Чемпионат" .

Хацкевич является одним из кандидатов на пост главного тренера клуба из Волгограда. Стороны уже ведут переговоры и близки к достижению соглашения.

Александр Хацкевич ранее работал с минским "Динамо", юношеской и национальной сборной Беларуси, "Витебском" и киевским "Динамо".

"Ротор" является лидером второго дивизиона чемпионата России.