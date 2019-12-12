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Espreso.tvОбществоДрака в Раде: одного из свободовцев, который участвовал в драке со "слугой" Богданцем, отпустили на поруки

Драка в Раде: одного из свободовцев, который участвовал в драке со "слугой" Богданцем, отпустили на поруки

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату от ВО "Свобода" Алексею Кайде

Об этом сообщил лидер "Свободы" Олег Тягнибок в Facebook.

Прокуроры просили арестовать Кайду на 2 месяца, однако суд отдал политика на поруки нардепов.

  • Напомним, 11 декабря в Верховной Раде произошла драка после заседания комитета по вопросам агрополитики при участии нардепа "слуги" Андрея Богданца.
  • Представитель "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что после драки в Раде Богданец попал в больницу.
  • Из-за драки в Раде открыли уголовное производство.
  • Председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил, что 12 декабря утром к "свободовцам" Олегу Куцине и Алексею Кайде по заявлению Богданца пришли с обысками полицейские. При этом Кайду задержали.
  • Полиция сообщила о подозрении в деле об избиении народного депутата от "Слуги народа" Андрея Богданца
 
 
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