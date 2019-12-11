Зозуля отказывается пропускать матч чемпионата Испании из-за травли фанов-коммунистов

11 декабря, 2019, 16:23

Роман Зозуля не собирается пропускать матч "Альбасете" в чемпионате Испании против "Райо Вальекано", фаны коммунисты которого затравили украинца в 2017 году

Об этом сообщает Sportarena.

По словам Романа Зозули, "Райо Вальекано", ультралевые фанаты которого выжили форварда из команды в 2017 году, обвинив его в неонацизме из-за волонтерской поддержки украинской армии, такой же соперник, как и любой другой клуб.

"Для меня "Райо Вальекано" - такой же соперник, как и любая другая команда. Придет время - будем говорить об этой встрече", - сказал Зозуля.

На этой неделе тренеры "Альбасете" окончательно определятся с тем, стоит ли выпускать украинца на игру с его бывшей командой.

В нынешнем сезоне Роман Зозуля забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах второго дивизиона чемпионата Испании.

"Альбасете" в турнирной таблице Сегунды занимает восьмое место, а "Райо Вальекано" идет 14-м. Матч между клубам должно состояться 15 мая в Мадриде.